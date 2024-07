Examens territoriaux de l'OCDE : Finlande 2005

Cet ouvrage analyse la réussite du développement relativement équilibré de la Finlande au cours deux dernières decennies et évalue les défis auxquels elle est confronté pour maintenir ce succès. Étant donné la vive concurrence qui règne sur les marchés des TIC et des produits plus traditionnels, ainsi que le vieillissement rapide de sa population, l’ouvrage examine comment la Finlande peut préserver et accroître la compétitivité des régions qui en forment le moteur économique et comment le pays peut favoriser l’innovation et l’entrepreneuriat dans les villes moyennes, particulièrement vulnérables à la concurrence en termes de coûts. L'ouvrage examine comment la Finlande peut faciliter la croissance dans les régions qui ont un potentiel de développement mais qui, jusqu’à présent, ont moins bien réussi que d’autres à tirer parti de leurs avantages comparatifs.