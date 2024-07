Études économiques de l’OCDE : Espagne 2023 (version abrégée)

L'Espagne a mis en œuvre des mesures importantes pour atténuer l'impact de la pandémie et du choc inflationniste consécutif à la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine. L'économie a bien résisté, mais la dette publique, qui était déjà élevée, a augmenté en raison de la pandémie, ce qui rend urgente l'accélération de l'assainissement budgétaire. Les politiques publiques doivent continuer à s'attaquer aux faiblesses structurelles de l'Espagne. Le potentiel de croissance est faible et s'affaiblira avec le vieillissement rapide de la population. La réalisation des objectifs du pays en matière de lutte contre le changement climatique nécessitera un engagement fort et large en faveur d'un bouquet énergétique plus propre et d'un régime fiscal plus respectueux de l'environnement. Le chômage reste le plus élevé de l'OCDE et l'intégration des jeunes sur le marché du travail demeure difficile, même si des réformes récentes ont permis de réduire la part importante des contrats temporaires. Améliorer les résultats des jeunes en matière d'éducation et leur situation sur le marché du travail devrait passer par le renforcement du lien entre le système éducatif et le marché du travail, l'aide aux étudiants qui risquent de prendre du retard, l'amélioration de l'orientation professionnelle et la mise en place d'un service public de l'emploi plus efficace. Pour stimuler le faible niveau d'esprit d'entreprise chez les jeunes, il est nécessaire d'apporter un soutien financier et éducatif supplémentaire. L'augmentation du nombre de logements locatifs sociaux dans les zones en difficulté faciliterait l'accès au logement pour les jeunes.

CHAPITRE THÉMATIQUE : ACCROÎTRE LES OPPORTUNITÉS POUR LES JEUNES EN ESPAGNE