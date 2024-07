Études économiques de l’OCDE : Espagne 2021 (version abrégée)

En 2020, la pandémie de coronavirus a fait basculer l’économie espagnole dans une grave récession. La réaction énergique du gouvernement a permis de protéger les emplois et les entreprises. Néanmoins, la crise a exacerbé des problèmes structurels qui se posent de longue date, tels qu’un chômage élevé, des inégalités fortes et des disparités régionales marquées. Le plan de relance national étayera la reprise à court terme et devrait également être mis à profit pour renforcer la croissance potentielle à long terme. Pour que la reprise soit durable et inclusive, il faudra améliorer la qualité des emplois en réduisant la segmentation du marché du travail, en améliorant les compétences et en renforçant les aides aux demandeurs d’emploi. Des réformes destinées à assurer la viabilité du système de retraite seront essentielles pour remédier aux problèmes budgétaires à moyen terme. L’Espagne progresse en matière de transformation numérique, mais il est possible d’améliorer l’adoption et l’utilisation des technologies numériques afin de renforcer la croissance de la productivité.Pour améliorer la diffusion des technologies numériques, il faut remédier aux lacunes qui subsistent en matière d’infrastructures numériques, et renforcer les capacités des entreprises et des individus de tirer pleinement parti de la transformation numérique, en investissant davantage dans l’innovation et les compétences.

THÈME SPÉCIAL : AMÉLIORER LA DIFFUSION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES POUR RENFORCER LA PRODUCTIVITÉ