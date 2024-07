Études économiques de l'OCDE : Espagne 2018 (version abrégée)

L’économie espagnole continue sur la lancée d’une croissance vigoureuse et équilibrée. La nette embellie sur le front de l’emploi a permis de réduire le chômage et de soutenir la consommation des ménages. Diverses réformes structurelles (examinées en détail dans l’édition 2017 de l’Étude économique de l’Espagne) ont contribué à la reprise. Les déséquilibres sont en cours de correction, avec une augmentation de la part des échanges en valeur ajoutée, une réduction de la dette privée et un système financier plus sain. Il est primordial d’entretenir la dynamique des réformes structurelles, notamment des marchés du travail et des produits, pour améliorer la résilience de l’économie espagnole à de futurs chocs.