Examens territoriaux de l'OCDE : République tchèque 2004

La République tchèque, à l'aube de l'adhésion à l'Union européenne, a connu une croissance relativement régulière et attiré un flux important d’investissements directs étrangers. L'un des défis majeurs auxquels la République tchèque doit faire face est de préserver le rôle de la région de la capitale de Prague et de ses environs comme moteurs de la croissance de l'économie nationale, tout en assurant un développement adéquat dans d'autres régions. Cette étude examine les sujets suivants : le chômage, l’aide à l’entreprenariat et l’adaptation aux nouvelles technologies ainsi que les obstacles indirects à la mobilité du travail.