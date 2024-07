Examens territoriaux de l'OCDE : Districts centraux de Valence, Espagne 2001

Les Districts Centraux de Valence sont composés de 155 municipalités qui appartiennent à deux provinces différentes de la région de Valence ; ils sont spécialisés dans le textile, le jouet, et les services liés au tourisme. Jusqu'à présent ces activités ont été fortement compétitives en dépit de la petite taille des entreprises, de leur spécialisation dans ce qu’il est convenu d’appeler "les industries matures", de la taille relativement petite des villes où elles se concentrent et de l'absence d’infrastructures appropriées. Cependant, la mondialisation rend incertain l'avenir de cette zone. Au moment où les services aux entreprises contribuent de plus en plus au succès des industries de biens, les structures de petite taille qui caractérisent les Districts Centraux de Valence pourront-elles rester compétitives ? Et devraient-elles trouver de nouvelles formes de partenariats pour accroître leur capacité à investir ? L’objectif de cet examen territorial est de fournir des recommandations politiques pratiques sur la façon dont cette zone peut répondre à ces nouveaux défis en développant ses atouts potentiels. L’examen territorial des Districts centraux de Valence fait partie d'un programme plus vaste d’examens territoriaux, au niveaux national et régional, menés par le Comité des Politiques de Développement Territorial de l’OCDE. L’objectif général de ces séries est de fournir des recommandations pratiques aux gouvernements. Les examens régionaux portent sur trois types de régions (urbain, intermédiaire, rural). Ils contribuent à enrichir la base d'informations disponibles sur les défis auxquels sont confrontées ces régions et les solutions pour y faire face.