Examens OCDE sur la coopération pour le développement : États-Unis 2011

Tous les quatre ans, l’action de chacun des 24 membres du Comité d’aide au développement (CAD) - auprès duquel la Banque mondiale, le FMI et le PNUD sont aussi présents en qualité d’observateurs - est examinée en détail par ses pairs au sein du Comité.

Cinq pays membres sont soumis chaque année à un examen par les pairs. Le but de cet exercice est de déterminer dans quelle mesure les politiques, les stratégies et les activités de développement du pays examiné sont conformes aux normes élaborées par le CAD. Les autres membres formulent des critiques constructives et des recommandations en s’appuyant sur un rapport qui traite de la politique suivie en matière d’aide, du volume de celle-ci, des institutions qui en sont responsables et des activités menées dans ce domaine sur le terrain. Aucune sanction n’est prise si le pays considéré ne tient pas compte des recommandations. L’examen est destiné à encourager la réalisation de changements utiles, à favoriser l’échange de connaissances et à améliorer l’efficacité globale de l’aide dispensée par l’ensemble de la communauté des donneurs.