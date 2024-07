Examens environnementaux de l'OCDE : États-Unis 2005

Cet ouvrage présente l’évaluation et les recommandations de l'OCDE concernant les efforts menés par les États-Unis pour gérer leur environnement ; la gestion de l’air et de l’eau, de la nature et de la biodiversité et ce dans le cadre d'une coopération internationale et du développement durable. L’ouvrage évalue les progrès atteints depuis 1996, date de la dernière étude réalisée sur les États-Unis.