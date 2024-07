Examens de l'OCDE sur la coopération pour le développement : Espagne 2022

Le Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE procède à des examens par les pairs de ses membres une fois tous les cinq ou six ans. Ces examens visent à améliorer la qualité et l’efficacité de leur coopération pour le développement, en mettant en évidence les bonnes pratiques et en recommandant des améliorations. Le Programme 2030 est au cœur de la politique extérieure et de coopération de l’Espagne. Cette dernière noue des alliances pour atteindre les Objectifs de développement durable, à l’échelle internationale et dans ses pays partenaires. L’Espagne est estimée pour son approche partenariale horizontale et inclusive et sa capacité à mobiliser l’expertise du secteur public pour acquérir et partager les connaissances. Alors que le pays s'engage dans une réforme de sa coopération pour le développement, cet examen formule des recommandations destinées à améliorer le pilotage stratégique, rationaliser le cadre administratif, renforcer les ressources humaines et déployer pleinement sa coopération financière.