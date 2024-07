Examens de l'OCDE des systèmes de santé : La Corée 2003

Comment faire pour améliorer la performance du système de santé coréen ? Y a-t-il eu des changements sur ce plan à la suite des réformes du secteur de la santé mises en œuvre en juillet 2000 ? Comment préserver une certaine équité en matière de financement et d’accès aux soins dans un système où les dépenses de santé sont, dans une large mesure, laissées à la responsabilité des usagers ? Sous quelle forme et par quels moyens le gouvernement doit-il intervenir pour accroître la rationalité financière de dépenses de santé en hausse ? Comment peut-il favoriser le recours à la médecine factuelle dans un système où le secteur privé est dominant ? Peut-on compter sur la responsabilité des usagers pour éviter une explosion des dépenses de santé ? Telles sont, entre autres, les questions abordées dans cet ouvrage qui cherche à élucider les enjeux de santé publique et la politique à mener dans un système mixte public-privé.