Examens de l'OCDE des systèmes de santé : Suisse 2006

La population suisse jouit d’un bon état de santé, d’un large accès à une gamme complète de services de santé modernes et d’une très grande liberté de choix des prestataires. Les responsables de l’élaboration des politiques sont toutefois confrontés à d’immenses défis. Ils doivent notamment maîtriser des dépenses de santé en progression rapide et parvenir à une meilleure utilisation des ressources. S’ils s’accordent sur la nécessité de réformer le système de santé, leurs points de vue divergent largement quant à l’orientation la plus appropriée à donner à ce changement.

Ce document analyse les forces et les faiblesses du système de santé suisse. Il les examine au regard d’objectifs essentiels tels que l’efficacité et la réactivité, l’accès aux soins, l’équité du financement, l’efficience de l’offre de services et la viabilité financière. Le rapport évalue de nouvelles propositions de réforme du système de santé. Et il formule des recommandations pour répondre aux défis -- présents et futurs -- auxquels seront confrontées les autorités suisses.