Examens de l'OCDE des systèmes de santé: Suisse 2011

Cinq ans après le premier examen du système de santé suisse, l’OCDE et l’OMS ont de nouveau associé leur expertise afin de faire un rapport sur les progrès réalisés et sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des réformes du système de santé suisse. En plus de faire le bilan du bon fonctionnement global du système de santé suisse, les deux organisations proposent des mesures concrètes pour aider le système à améliorer son efficacité et à se préparer pour les besoins futurs en soins de santé de la population suisse. Ce rapport se focalise sur trois points principaux : le marché des assurances santé, la planification du personnel de santé et la gestion et la gouvernance du système de santé.