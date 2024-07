Evaluation de la solvabilité des compagnies d'assurance

Ce volume est le quatrième d'une série consacrée aux aspects fondamentaux des assurances. On y trouvera une analyse approfondie de l'évaluation et de la gestion des risques majeurs, techniques et financiers, auxquels sont confrontées les compagnies d'assurance. Cette publication répond à une préoccupation grandissante des acteurs financiers, politiques et sociaux du marché de l'assurance quant à l'exposition croissante des compagnies d'assurance au risque, qui pourrait mettre en péril leur santé financière. Cet ouvrage de référence unique s’adresse à la fois aux pays membres de l'OCDE et aux économies émergentes.