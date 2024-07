Prévenir, assurer et couvrir les incidents médicaux

La fiabilité des systèmes de santé supposent des systèmes de compensation et de prévention qui couvrent de manière appropriée la responsabilité des professionnels et des établissements de santé et limitent les mauvaises pratiques médicales. Au cours des dernières années, dans certains pays de l’OCDE, les dispositifs d’indemnisation et de prévention des dommages ont rencontré des difficultés. Celles-ci ont notamment conduit certains spécialistes et chirurgiens à quitter leur métier ou à développer une médecine « défensive » coûteuse et inutile quand elle n’est pas porteuse de risque pour les patients. Cette publication évalue les différents types de dispositifs et de réformes élaborés afin de réduire et d’indemniser plus efficacement les incidents médicaux. En tenant compte des spécificités de chaque situation domestique et en particulier des systèmes de santé, l’étude analyse également les raisons principales des difficultés rencontrées par certains de ces systèmes de compensation et de prévention. L’étude offre une série unique de suggestions ciblées pour mettre en place un dispositif d’indemnisation/prévention plus efficace pour gérer les incidents résultant d’un traitement médical.