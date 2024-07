Assurance et expansion des risques systémiques

Ce volume est le cinquième de la série consacrée aux aspects fondamentaux des assurances. Il propose une analyse approfondie de l’évaluation, de la gestion et de la compensation des risques systémiques auxquels sont exposés les acteurs du marché et les assureurs.

Cette vaste étude répond aux préoccupations croissantes des acteurs économiques, financiers, politiques et sociaux quant à l’exposition sans cesse accrue des entreprises et de leurs assureurs à de nouveaux risques en expansion. Ces risques sont notamment liés aux catastrophes naturelles et à la pollution environnementale, au développement technologique, à la santé et au terrorisme. Pour les assureurs, la difficulté est surtout d’évaluer et de couvrir de façon adéquate la responsabilité potentiellement engendrée par ces risques. Cet ouvrage présente également une série de recommandations à l’adresse des décideurs politiques et des entreprises sur la manière de limiter, prévenir et gérer ces risques. Dans cette perspective, ce volume constituera un ouvrage de référence unique à l’attention tant des pays de l’OCDE que des économies émergentes.