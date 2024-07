Assurance et risques environnementaux: Une analyse comparative du rôle de l'assurance dans la gestion des risques liés à l'environnement

De l’incidence croissante de la pollution environnementale et de la contamination des sols, aux catastrophes naturelles récurrentes, les risques engendrés par l’interaction constante entre les activités humaines et l’environnement sont nombreux, de nature très diverse, et souvent catastrophiques dans leurs conséquences. L’élaboration de plans de gestion des risques efficaces, visant à énoncer des stratégies viables, appelle la contribution de tous les acteurs économiques concernés: secteur privé, gouvernements, institutions financières et organisations internationales.

Ce rapport se concentre sur le rôle de l’assurance et de la réassurance dans la gestion des risques environnementaux – risque de pollution environnementale et risque de catastrophes naturelles en particulier.

Il aborde la question de l’assurabilité de ce type de risques, analyse le risque croissant que représente la responsabilité pour pollution environnementale et les tendances sous-jacentes dans le développement des régimes de responsabilité environnementale dans les pays de l’OCDE. Cet ouvrage présente également les différents produits et techniques d’assurance développés en réponse aux évolutions légales et factuelles. Il décrit aussi les caractéristiques des risques de catastrophes naturelles, le rôle des marchés d’assurance traditionnels dans la couverture de ces périls, et les options de couverture alternatives, allant des mécanismes de compensation gouvernementaux aux nouveaux produits développés sur les marchés financiers.