La réforme du marché d'assurance en Russie

Un examen historique et analytique approfondi du processus de réforme dans le secteur de l’assurance en Russie. Il examine la situation de ce secteur, analyse la dynamique et la structure du marché, et évalue les principales mesures de réforme qui sont intervenues dans l’assurance ces dernières années. Dans le processus de réforme, les aspects suivants revêtent une importance capitale : révision de la structure organisationnelle du marché russe de l’assurance, renforcement des obligations de solvabilité et de capitalisation pour les compagnies d’assurance, libéralisation du marché, et amélioration du contrôle des activités des compagnies avec la création du Service fédéral de supervision de l’assurance.

L’ouvrage s’achève sur une série de recommandations à l’intention des pouvoirs publics et des acteurs du marché de l’assurance. Il est ainsi recommandé d’améliorer encore plus le cadre juridique et réglementaire, et de renforcer la structure de gestion du secteur, ses mécanismes de fonctionnement et sa compétitivité.