Études économiques de l'OCDE : République tchèque 2008

L’édition 2008 de l’étude périodique de l’OCDE consacrée à l’économie tchèque montre que le pays connaît une forte croissance et un niveau d’inflation acceptable. Elle aborde un certain nombre d’enjeux économiques fondamentaux : viabilité des finances publiques, amélioration de l’offre de main d’œuvre et mise à profit de la mondialisation.