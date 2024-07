Études économiques de l’OCDE : République tchèque 2018 (version abrégée)

Depuis le début des années 90, la République tchèque a réussi à se rapprocher de la moyenne des revenus des pays de l'OCDE. Fort de sa situation géographique et de sa base industrielle solide, le pays a ouvert ses marchés et attiré les investissements étrangers directs. Après la Révolution de velours de 1989, l'économie s'est plus étroitement intégrée aux chaînes de valeur mondiales. La croissance a été forte, quoique instable. Après une croissance lente au lendemain de la crise financière de 2007, la République tchèque a repris son mouvement de convergence vers les revenus moyens de l'OCDE et de l'UE. L'économie est florissante, tirée par la demande intérieure et extérieure. Le PIB par habitant a atteint 82 % de la moyenne de l'OCDE en 2017, soit 88 % de la moyenne de l'UE.