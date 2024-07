Études économiques de l'OCDE : République tchèque 2006

Dans l’édition 2006 de l’examen périodique de l’économique tchèque, on constate que l’horizon économique du pays s’est éclairci et que la situation est bonne sur le front monétaire ; en revanche, il reste beaucoup à faire pour réformer les dépenses publiques, améliorer le marché du travail et optimiser l’environnement des entreprises. Dans cette édition, des dossiers spéciaux sont consacrés à la réforme des pensions, à la viabilité budgétaire des administrations nationales et municipales, à la modernisation du système éducatif et à la stimulation de l’innovation.