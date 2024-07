Études économiques de l'OCDE : République tchèque 2004

L’Étude économique que l’OCDE réalise périodiquement sur la République tchèque a pour thème spécial les migrations. Elle commence par une analyse détaillée de la situation économique et des enjeux auxquels sont confrontés les autorités, et se poursuit par une évaluation de la politique budgétaire, de la réforme des dépenses publiques et de la stratégie suivie par la République tchèque dans la perspective de l’adoption de l’Euro. Les quatre autres chapitres étudient respectivement la politique à l’égard des entreprises, l’emploi, l’immigration et l’environnement.