Domaines d'études et marché du travail

Les adultes sont de plus en plus nombreux à obtenir un diplôme de l’enseignement tertiaire, mais tous les diplômes de ce niveau d’enseignement n’ont pas la même valeur sur le marché du travail. Les diplômes post-licence, tels que les masters et les doctorats, sont en général associés à des taux d’emploi et une rémunération plus élevés que les diplômes de licence. En outre, les débouchés professionnels varient également en fonction du domaine d’études. La composition hommesfemmes diffère sensiblement dans certains domaines d’études, reflétant les stéréotypes de genre prévalant dans certaines professions. Le domaine d’études des diplômés est étroitement lié à leurs choix professionnels ; c’est pourquoi une meilleure compréhension des disparités hommes-femmes à cet égard peut aider à identifier certains des mécanismes sous-tendant les différences entre les sexes sur la marché du travail et au-delà.