Connaissances et compétences : des atouts pour la vie

Cet ouvrage évalue dans quelle mesure les élèves en fin de scolarité obligatoire ont acquis les connaissances et les compétences indispensables pour participer pleinement à la vie en société. Il présente des données sur les compétences des élèves en compréhension de l’écrit ainsi qu’en culture mathématique et scientifique, met en lumière les facteurs qui influencent le développement de ces compétences - tant à l’école qu’à la maison - et en analyse les implications pour les politiques. Le rapport révèle une variation sensible du niveau de compétence entre élèves, entre établissements et entre pays. Il montre aussi que l’impact du milieu socio-économique des élèves et des établissements sur les performances des élèves est très différent selon les pays.