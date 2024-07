Compétitivité régionale et qualifications

Le capital humain, la formation, la qualification et les compétences jouent un rôle essentiel dans le développement des économies régionales. Le concept de région "intelligente", dont le bien-fondé ne fait désormais aucun doute, doit maintenant devenir une réalité. Mais dans quelles conditions et avec quelles priorités ? Cet ouvrage dresse un tableau étayé des pratiques actuelles et des enjeux pour l'avenir. Les politiques régionales s'intéressent de plus en plus aux ressources humaines, à leur orientation vers la demande et à l'amélioration des partenariats. A travers toute la diversité des approches conduites dans les régions des pays industrialisés pour valoriser les ressources humaines, une gouvernance régionale efficace, doublée de préoccupations d'équité, peut renforcer et consolider les politiques nationales. Cet ouvrage donne sur ces questions un éclairage inédit, qui constituera pour tous les acteurs de la dynamique régionale ainsi que pour leurs partenaires nationaux, publics et privés, une source d'information et d'inspiration précieuse.