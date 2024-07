Compétences en sciences, lecture et mathématiques : Le cadre d’évaluation de PISA 2006 expose le cadre conceptuel sur lequel se fondent les évaluations entreprises pour PISA 2006. Il comprend notamment un cadre révisé et étendu pour les compétences en sciences, un volet innovant portant sur l’évaluation des attitudes des élèves vis-à-vis des sciences, ainsi que les cadres d’évaluation des compétences en lecture et en mathématiques. Pour chaque domaine, le cadre définit les contenus que les élèves doivent avoir acquis, les processus qu’ils doivent savoir exécuter ainsi que les contextes dans lesquels les savoirs et savoir-faire doivent être appliqués. Les domaines et leurs aspects particuliers sont illustrés par des exemples de tâches.