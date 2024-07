Comment les filles réussissent-elles dans leurs études – et les femmes au travail – dans le monde ?

Alors que ce mois de mars a été l'occasion de célébrer dans le monde entier la réussite des femmes, que peut-on dire des progrès accomplis par les filles et les jeunes femmes dans l'éducation - et par les femmes sur le marché du travail ? Comme le décrit ce troisième numéro de la nouvelle série de synthèses de l'OCDE, Les indicateurs de l'éducation à la loupe, les filles et les femmes ont réalisé d'importants progrès sur ces deux terrains, même si le chemin est encore long pour parvenir à l'égalité entre les sexes.

À titre d'exemple, lors de l'évaluation PISA 2009 de la performance des élèves de 15 ans en compréhension de l'écrit, les filles devançaient les garçons dans tous les pays de l'OCDE de 39 points, en moyenne, soit l'équivalent d'une année d'études. En mathématiques, toujours à l'âge de 15 ans, les garçons obtenaient en général des résultats supérieurs à ceux des filles dans la plupart des pays Dans l'enseignement supérieur et partout dans le monde, les femmes sont maintenant plus susceptibles d'entamer une formation universitaire ; elles sont 66% à espérer entrer dans un programme de ce niveau au cours de leur vie. Cependant, dans la plupart des pays, les hommes sont davantage susceptibles d'obtenir un titre sanctionnant un programme de recherche de haut niveau.

En outre, certains domaines d'études comme l'ingénierie, de la production et de la construction restent considérés comme plus " masculins " et accueillent relativement peu de femmes.

Dans l'ensemble, cependant, les progrès importants accomplis par les femmes en termes d'éducation se traduisent par des résultats positifs sur le marché du travail. Dans le monde, l'écart entre les sexes sur le marché du travail s'est resserré à tous les niveaux d'enseignement, et plus encore pour les titulaires de diplômes de niveau supérieur, passant de 11 points de pourcentage en 2000 à 9 points de pourcentage en 2009.

