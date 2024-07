Combattre la pauvreté dans le monde

Eradiquer la pauvreté est depuis longtemps une priorité de la coopération au développement. Mais en dépit des progrès incontestables déjà accomplis, les stratégies déployées au niveau international comme au niveau national continuent de faire l'objet de controverses. La lutte contre la pauvreté reste en effet une question complexe qui implique un grand nombre d'acteurs et recouvre une multitude de dimensions aussi bien économiques, sociales, politiques, qu'environnementales. L'originalité de cet ouvrage est d'adopter une approche aussi ouverte et complète que le permettent les connaissances actuelles pour identifier les pratiques les plus fructueuses. Est-il réaliste de vouloir réduire l'extrême pauvreté de moitié d'ici 2015 ? Quelles sont les stratégies les plus efficaces suivies par les donneurs, qu'il s'agisse des agences de développement ou des pays développés ? Quelles leçons peut-on tirer des expériences des pays en développement ? On le voit, les questions en suspens sont nombreuses. Pour y répondre, cet ouvrage donne un large panorama des stratégies et des objectifs globaux de la lutte contre la pauvreté. Il présente également cinq études de cas particulièrement éclairantes portant sur la Bolivie, la Côte d’Ivoire, l'Etat du Kerala en Inde, la Malaisie et l'Ouganda.