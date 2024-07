L’offre et la demande de travailleurs diplômés de l’enseignement tertiaire contribuent à déterminer leur avantage salarial. L’essor de l’enseignement tertiaire s’est accompagné de la diminution de l’avantage salarial des actifs occupés diplômés de l’enseignement tertiaire, plus jeunes comme plus âgés, dans nombre de pays membres ou partenaires de l’OCDE. Les actifs occupés diplômés de l’enseignement tertiaire bénéficient de l’avantage le plus marqué dans les pays où le pourcentage de diplômés de ce niveau d’enseignement est faible. Les actifs occupés diplômés de l’enseignement tertiaire plus âgés bénéficient à la fois de leur rareté relative dans leur génération et de leur expérience professionnelle plus longue, qui leur permettent de bénéficier d’un avantage salarial plus important que leurs homologues plus jeunes. Il est difficile de savoir si les jeunes actifs occupés qui sont diplômés de l’enseignement tertiaire bénéficieront, avec le temps, du même avantage salarial que celui dont jouit actuellement la génération plus âgée. Toutefois, l’obtention d’un diplôme dans le cadre institutionnel n’est pas le seul gage de meilleurs revenus : l’élévation du niveau de compétences a des retombées financières positives, quel que soit le niveau de formation.