Apprendre aujourd'hui, réussir demain

Ce rapport présente les premiers résultats comparables à l’échelle internationale de l’enquête 2003 du Programme international de l’OCDE pour le suivi des acquis des élèves (PISA), qui porte sur le niveau des élèves de 15 ans en lecture, en mathématiques et en sciences dans 25 pays de l’OCDE. Cette année, l’accent a été mis sur les mathématiques.

Il ne se limite pas à indiquer le classement relatif des pays en matière de culture mathématique, de compréhension de l’écrit et de culture scientifique. Il étudie également un large éventail d’aspects éducatifs tels que la motivation des élèves à l’idée d’apprendre, l’image qu’ils ont d’eux-mêmes et les stratégies d’apprentissage qu’ils privilégient. Par ailleurs, ce rapport analyse la variation des performances selon le sexe et le milieu socio-économique. Plusieurs facteurs associés à l’acquisition de savoirs et savoir-faire à la maison et à l’école sont étudiés, ainsi que leurs interactions et leurs implications pour l’action publique. Enfin, et c’est sans doute le plus important, cet ouvrage montre que certains pays se distinguent à la fois par de bonnes performances et des degrés élevés d’égalité des chances dans l’éducation.

Le rapport présente de multiples indicateurs montrant comment les pays participants se situent les uns par rapport aux autres sous différents aspects des résultats de l’enseignement, ainsi que les facteurs qui jouent sur ces résultats.