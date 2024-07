Les compétences jouent un rôle clé dans la prospérité économique et sociale. Il apparaît donc essentiel pour tous les pays de comprendre comment elles évoluent au fil du temps. La publication Apprendre au-delà de l’âge de quinze ans s’intéresse plus particulièrement au développement des compétences en compréhension de l’écrit durant la transition de l’adolescence à l’âge adulte. Elle explore les résultats d’une étude unique menée au Canada qui combine des données de l’enquête PISA, d’une enquête longitudinale – l’Enquête auprès des jeunes en transition (EJET) – et d’une réévaluation des compétences en compréhension de l’écrit neuf ans après la première évaluation des élèves dans le cadre de l’enquête PISA.

Les résultats indiquent une amélioration importante des compétences en compréhension de l’écrit chez tous les jeunes Canadiens entre l’âge de 15 et 24 ans, et soulignent l’importance de la flexibilité des systèmes d’éducation. Grâce aux programmes de seconde chance permettant de reprendre les études, même les élèves qui affichaient un faible niveau de performance à l’âge de 15 ans peuvent ainsi acquérir les compétences nécessaires à leur réussite sur le marché du travail.