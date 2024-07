Ajustement et équité

• L'ajustement n'est pas synonyme 'aggravation de la pauvreté • Ajuster avant la crise permet d'en réduire les coûts sociaux • Le refus d'ajuster et la réduction forcée des importations conduisent à un sousdéveloppement autocentré beaucoup plus coûteux socialement que l'ajustement • Le choix de mesures macroéconomiques pour stabiliser n'est pas neutre : on peut obtenir le même résultat à des coûts sociaux plus ou moins élevés • Plusieurs mesures d'ajustement structurel ont des effets sociaux favorables, mais d'autres, comme la remise en ordre des entreprises publiques, sont coûteuses • L'intervention des pays donneurs est indispensable pour compenser l'aggravation de la pauvreté liée aux mesures de stabilisation et aux licenciements dans les entreprises publiques