Responding to gender-based violence in Nigeria

Sexual and gender-based violence (SGBV) is a major issue in Nigeria. Our guest, Chioma Agwuegbo, talks about changes needed in the justice system to better support victims and prevent new acts of violence. She calls for a mindset change in the way women and girls are perceived. She also identifies concrete ways in which international partners can better support women’s rights organisations.

Chioma Agwuegbo is the Executive Director of TechHerNG. TechHerNG operates a platform recording incidents of online SGBV and provides emergency funding to victims. She leads the StateofEmergencyGBV Movement, a coalition igniting citizens to advocate for a rapid and sustainable response to SGBV. She serves on the boards of PLAN International Nigeria and OXFAM International.

La violence sexuelle et sexiste est un problème majeur au Nigeria. Chioma Agwuegbo parle des changements nécessaires au sein du système judiciaire pour mieux accompagner les victimes et prévenir de nouveaux actes de violence. Elle appelle à un changement de perception des femmes et des filles. Elle identifie également des moyens concrets par lesquels les partenaires internationaux peuvent mieux soutenir les organisations de défense des droits des femmes.

Chioma Agwuegbo est directrice exécutive de TechHerNG. L’organisation gère une plateforme en ligne qui enregistre les incidents de violence sexuelle et sexiste et fournit des financements d'urgence aux victimes. Mme Agwuegbo dirige le StateofEmergencyGBV Movement, qui incite les citoyens à plaider pour une réponse rapide et durable à la violence sexuelle et sexiste. Elle siège aux Conseils d'administration de PLAN International Nigeria et d'OXFAM International.