Women shaping peace in Nigeria

In conflict-afflicted areas of the Sahel and West Africa, gender inequalities are exacerbated. Women face increased risk of gender-based violence (GBV) and limited access to essential services. Despite these challenges, women are mobilising and claiming seats in peace negotiations. In this first episode, Dr Fatima Akilu talks to us about women as agents of change in the conflict-affected areas of Nigeria and the Lake Chad basin. Dr Akilu is the Executive Director of the NEEM Foundation, a leading crisis management organisation based in Nigeria. Our host is Dr Olajumoke (Jumo) Ayandele, postdoctoral Research Fellow at New York University Centre for the study of Africa and the African Diaspora.To learn more about our work, please visit: www.oecd.org/swac

Dans les zones de conflit du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, les inégalités entre hommes et femmes sont exacerbées. Les femmes sont davantage exposées aux risques de violences sexistes et ne disposent que d’un accès limité aux services de base. Or, malgré ces obstacles, elles font tout pour se mobiliser et revendiquent la possibilité de faire entendre leur voix dans les négociations de paix. Dans ce premier épisode, Dr Fatima Akilu, directrice exécutive de la Fondation NEEM (organisation de gestion de crise de premier plan basée au Nigéria), nous parle des femmes et de leur rôle essentiel d’agents de changement dans les zones de conflit du Nigéria et du bassin du lac Tchad. Notre hôte, Olajumoke (Jumo) Ayandele, est chercheuse post-doctorante au Centre d’étude de l’Afrique et de la diaspora africaine de l’Université de New York. Pour en savoir plus sur nos travaux, consulter : www.oecd.org/fr/csao