Avaliaçao de Desempenho Ambiental da OCDE de Portugal 2023

Apresentação às 10:00 na terça-feira 14 de Março em Sintra

Portugal tem uma economia menos intensiva em energia do que muitos outros países da OCDE e tem feito progressos notáveis na passagem do petróleo e carvão para o gás natural e as energias renováveis. Portugal também reduziu significativamente as suas emissões de gases com efeito de estufa e melhorou a sua qualidade do ar. Por outro lado, o consumo de materiais, a produção de resíduos e as captações de água doce estão a crescer ao mesmo ritmo ou mais rapidamente do que a actividade económica, exercendo pressão sobre a elevada diversidade de habitats e espécies do país.

A OCDE apresentará a sua quarta Avaliaçao de Desempenho Ambiental de Portugal na terça-feira 14 de Março, proporcionando uma análise aprofundada dos progressos de Portugal no sentido de atingir os seus objectivos de neutralidade de carbono e desenvolvimento sustentável, e o seu desempenho global na ecologização do seu mix energético, na melhoria da qualidade do ar, na gestão da água e dos resíduos, e na inversão da perda de biodiversidade. A Análise analisa também a reforma fiscal verde de Portugal, a utilização dos fundos da UE Next Generation e os seus esforços para melhorar as infra-estruturas ambientais.

O Director do Ambiente da OCDE Jo Tyndall apresentará as conclusões e recomendações da Revista e responderá a perguntas num evento de lançamento, juntamente com o Ministro do Ambiente e Acção Climática de Portugal Duarte Cordeiro, a partir das 10:00 no Palácio Valenças em Sintra. A apresentação será seguida de um seminário das 11:30 às 12:30 sobre como enfrentar os desafios ambientais, incluindo os decorrentes de crises globais, presidido pela Secretária-Geral do Ambiente e Acção Climática Alexandra Carvalho, com oradores incluindo o Presidente do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável Filipe Duarte Santos.

As Avaliaçaos de Desempenho Ambiental da OCDE fornecem revisãos independentes e baseadas em provas dos progressos dos países em direcção aos seus objectivos ambientais. Oferecem recomendações para apoiar os países nos seus esforços para reforçar as políticas que contribuem para os objectivos ambientais. As Avaliaçaos facilitam a aprendizagem entre pares, encorajando os países a melhorar o seu desempenho ambiental tanto individual como colectivamente.

