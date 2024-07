OECD-Handbuch für umweltbezogene Sorgfaltspflichten in mineralischen Rohstofflieferketten

Dieses Handbuch wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, Umweltaspekte in ihre Due Diligence-Prozesse für die mineralische Lieferkette einzubinden. Das Handbuch basiert auf den führenden internationalen, staatlich unterstützten Standards zur Sorgfaltspflicht in der Lieferkette und zu verantwortungsvollem unternehmerischem Handeln: auf den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen zu verantwortungsvollem unternehmerischem Handeln, dem OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale aus Konflikt- und Hochrisikogebieten und dem OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln. Dieses Handbuch zeigt, wie die OECD-Instrumente für Due Diligence angewandt werden können, um Umweltrisiken und -auswirkungen in mineralischen Lieferketten durch Kontextualisierung bestehender Empfehlungen und Hinleitung von Nutzern zu nützlichen Ressourcen zu vermeiden.