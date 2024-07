Glossar entwicklungspolitischer Schlüsselbegriffe aus den Bereichen Evaluierung und ergebnisbasiertes Management für nachhaltige Entwicklung (Zweite Ausgabe)

Dieses Glossar definiert Konzepte und Begriffe, die bei Evaluierungen und im ergebnisbasierten Management gebräuchlich sind, und schafft damit ein einheitliches Begriffsverständnis für die Gestaltung, das Management, das Monitoring und die Evaluierung von Maßnahmen für nachhaltige Entwicklung in einer Vielzahl von Sektoren. Es ist ein nützliches Referenzdokument für alle, die Evaluierungen in Auftrag geben, leiten oder durchführen, aber auch für die an Strategie- und Programmentwicklung, Management, Durchführung und Monitoring beteiligten Akteure. Es wurde ursprünglich für die internationale Entwicklungszusammenarbeit erstellt, kann aber in allen Politikbereichen verwendet werden und ist auch für Zivilgesellschaft, Wissenschaft und andere nichtstaatliche Akteure von Nutzen.

Diese zweite Ausgabe enthält Aktualisierungen, darunter neue Definitionen häufig verwendeter Kriterien wie Relevanz, Kohärenz, Effektivität, Effizienz, Impact und Nachhaltigkeit, die vom Entwicklungsausschuss der OECD 2019 verabschiedet wurden. Auch der ursprüngliche Wortlaut wurde stellenweise überarbeitet, um den aktuellen Regeln guter Praxis in einem breiten Spektrum von Politikumbereichen Rechnung zu tragen. Konzepte und die Sprache entwickeln sich ständig weiter. Daher wird das Glossar zu gegebener Zeit erneut überarbeitet und aktualisiert werden.