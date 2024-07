Entwicklungszusammenarbeit: Bericht 2009

Der Jahresbericht des OECD-Entwicklungsausschusses (DAC) ist das einschlägige Referenzdokument für Statistiken und Analysen zu den jüngsten Trends in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. In seinem ersten Bericht als DAC-Vorsitzender berichtet Eckhard Deutscher, der vor kurzem den DAC-Vorsitz übernommen hat, über das Hochrangige Forum über die Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit in Accra und über die Notwendigkeit, unsere Anstrengungen zu verstärken, um die Entwicklungszusammenarbeit für die Entwicklungsländer zu verbessern.

In dem Bericht wird auch das Thema der Fragmentierung behandelt, da es sehr problematisch ist, wenn die EZ-Leistungen in zu vielen Einzeltranchen von zu vielen Gebern bereitgestellt werden. Der Bericht verweist darauf, dass die Transaktionskosten durch eine ineffiziente Arbeitsteilung unter den Gebern in die Höhe schnellen und die Regierungen der Partnerländer vollständige und transparente Zahlen über die geplanten Ausgaben benötigen, wenn sie ihre Länder von Armut befreien sollen. All dies summiert sich zu einer Veränderung des Machtgefüges zwischen den Gebern und ihren Partnerländern.