Neue fiskalische Spielräume, Produktivitätssteigerungen, höhere soziale Mobilität sowie die Beschleunigung von Klimamaßnahmen werden in Österreich zu einem robusten Wachstum beitragen

Österreichs Wirtschaft hat sich in den vergangenen Jahrzehnten gut entwickelt. Mit seinem Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt (BIP) belegt das Land unter den 38 OECD-Ländern den 9. Platz. Allerdings wurden in den letzten Jahren hohe Haushaltsdefizite verzeichnet, weil die Regierung die Auswirkungen der Coronapandemie und Energiepreisschocks für private Haushalte und Unternehmen mit Unterstützungsmaßnahmen abfederte. Mit einer Fortsetzung der Reformen zur Steigerung der Produktivität, zur Verbesserung der sozialen Mobilität und zur Beschleunigung des Klimaschutzes kann Österreich Impulse für mehr Wachstum setzen und den Lebensstandard weiter verbessern, so eine aktuelle OECD-Studie.

Im jüngsten OECD-Wirtschaftsbericht für Österreich wird nach einem Rückgang des BIP-Wachstums um 0.7 % im vergangenen Jahr bei steigender Inlandsnachfrage mit einer Erholung auf 0.2 % im Jahr 2024 und 1.5 % im Jahr 2025 gerechnet. Das Haushaltsdefizit ist im Verhältnis zum BIP gegenüber seinem pandemiebedingten Höchststand zurückgegangen. Es verharrte 2023 mit 2.6 % jedoch auf einem relativ hohen Niveau und wird den Projektionen zufolge bis ins Jahr 2025 hinein stabil bleiben, ohne sich zu verbessern. Die Inflation war durch den Anstieg der Energiepreise deutlich gestiegen und hatte sich auf die Kerndienstleistungen ausgeweitet, dürfte aber von 7.7 % im Jahr 2023 auf 3.7 % (2024) und 2.9 % (2025) zurückgehen.

„Nach der Rezession des vergangenen Jahres steht Österreichs starke Wirtschaft nun vor einer Erholung. Fiskalreformen, die die Ausgabeneffizienz und die Tragfähigkeit der Renten verbessern, können dazu beitragen, die Widerstandsfähigkeit der Wirtschaft gegenüber künftigen Schocks zu stärken“, sagte OECD-Generalsekretär Mathias Cormann bei der Vorstellung des Wirtschaftsberichts in Wien zusammen mit dem österreichischen Finanzminister Magnus Brunner, dem österreichischen Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher und der österreichischen Ministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie, Leonore Gewessler. „Eine erneute Erweiterung fiskalischer Spielräume, mehr Produktivität durch den Abbau von Investitionshindernissen im Privatsektor und die Verbesserung der digitalen Infrastruktur werden ein robustes Wachstum in Österreich fördern. Auch die Verbesserung der sozialen Mobilität durch Steigerung der Chancen für Frauen, sozioökonomisch benachteiligte Kinder und Zugewanderte sowie die Beschleunigung der Klimaschutzmaßnahmen durch höhere CO 2 -Preise und Dekarbonisierung des Verkehrs- und Energieversorgungssystems werden hierzu einen Beitrag leisten.“

Neben kurz- und mittelfristigen Ausgabenkürzungen muss die Fiskalpolitik auch auf den langfristigen Ausgabendruck eingehen. Die Ausgaben für Renten, Gesundheitsversorgung und Langzeitpflege dürften in den kommenden Jahrzehnten aufgrund der Bevölkerungsalterung erheblich steigen. Es besteht auch das Potenzial, die Effizienz der Gesundheitsausgaben zu steigern – z. B. durch eine Verlagerung der Gesundheitsleistungen weg von der stationären Versorgung und eine Stärkung der ambulanten Versorgung. Eine teilweise Verlagerung der Arbeitsbesteuerung hin zu Umweltsteuern und zu einer laufenden Besteuerung von Immobilienvermögen würde ein nachhaltiges Wachstum fördern.

Das Produktivitätswachstum Österreichs hat sich in den letzten Jahren verlangsamt. Die Markteintrittsquoten sind die zweitniedrigsten im EU-Raum, was darauf hindeutet, dass die Marktdynamik gesteigert werden kann. Die Regulierung des Dienstleistungssektors könnte gelockert werden, insbesondere was die strengen Zulassungskriterien für bestimmte freiberufliche Dienstleistungen betrifft. Erleichterungen bei der Bereitstellung von Risikokapital, z. B. durch den Abbau der unterschiedlichen steuerlichen Behandlung von Fremd- und Eigenkapital bei Privatinvestitionen, würden die Innovationstätigkeit fördern. Ein weiterer Ausbau des schnellen Breitbandnetzes würde dazu beitragen, die Vorteile der digitalen Transformation zu maximieren.

Um die soziale Mobilität zu verbessern, müssen mehr Chancen für vulnerable soziale Gruppen geschaffen werden. Um einen gleichberechtigten Zugang zum Arbeitsmarkt zu gewährleisten, kommt es entscheidend darauf an, die Kompetenzlücken bei benachteiligten Schüler:innen zu verringern und die Integration von Zugewanderten zu verbessern. Ein breiterer Zugang zu qualitativ hochwertiger Kinderbetreuung und eine besser konzipierte Karenzzeit würden dazu beitragen, dass Erwerbsarbeit und unbezahlte Arbeit ausgewogener zwischen Frauen und Männern aufgeteilt werden und das Verdienstgefälle zwischen Männern und Frauen verringert wird.

Aufgrund der Wasserkraftressourcen des Landes ist der CO 2 -Gehalt der österreichischen Energieerzeugung gering. Der inländische Energieverbrauch ist jedoch stark von importierten fossilen Brennstoffen abhängig. Eine klare und umfassende Strategie für den Ausbau umweltfreundlicher Energien würde Österreich in die Lage versetzen, bis 2040 Treibhausgasneutralität zu erreichen. Der Fokus sollte darauf gelegt werden, die CO 2 -Preise zu erhöhen, ineffiziente Subventionen abzubauen und administrative Hindernisse, die grüne Investitionen behindern, zu reduzieren. Die Anpassung an die Folgen des Klimawandels erfordert erhebliche Investitionen und die Ausweitung des Versicherungsschutzes gegen Naturkatastrophen, insbesondere Überschwemmungen.

