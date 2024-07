Samordning af tilbudsgivning er ulovligt i alle OECD's medlemsstater og kan efterforskes og straffes i henhold til konkurrencelovgivning og -regler. OECD-retningslinjerne giver en strategi for udformningen af ​​udbud for at hindre udbudsrigning og for afsløring af tilbudsrigning under udbudsprocessen.