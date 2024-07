OECD360: Danmark 2015

OECD360 indeholder de seneste analyser og data fra de vigtigste OECD-publikationer. Væsentlige, aktuelle emner illustreres ved hjælp af adskillige grafikker. Uddannelse, beskæftigelse, grøn vækst, regionale perspektiver, landbrug, økonomisk vækst, den finansielle krise og dens konsekvenser for samfundet og udviklingen: 8 emner, der opsummerer dit lands situation og situationen for hele den internationale arena. Hver artikel ledsages af to sider med grafikker, der fremhæver OECD-dataene fra tre grafiske fremstillinger i den originale publikation - med Statlinks, der giver mulighed for at downloade kildedataene til hver enkelt grafik.