Kræftlandeprofil: Danmark 2023

Kræftlandeprofilerne identificerer styrker, udfordringer og specifikke indsatsområder for hver af de 27 EU-medlemsstater, Island og Norge, som skal være retningsgivende for investeringer og indgreb på EU-plan samt på nationalt og regionalt plan inden for rammerne af den europæiske kræfthandlingsplan. Hver landekræftprofil indeholder en kort sammenfatning af: den nationale kræftbyrde ; risikofaktorer for kræft (med fokus på adfærdsmæssige og miljømæssige risikofaktorer) ; programmer for tidlig opsporing; kræftbehandlingens resultater (med fokus på tilgængelighed, behandlingskvalitet, omkostninger og COVID-19’s indvirkning på kræftbehandling.)