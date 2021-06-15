Skip to main content

ОГЛЯД ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В «УКРЕНЕРГО»

Report

More info

DOI
https://doi.org/10.1787/b423d789-uk
Authors
OECD
Tags
Competition Law and Policy Reviews
Download PDF

Select a language

English
українська

Cite this content as:

OECD (2021), ОГЛЯД ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В «УКРЕНЕРГО», OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/b423d789-uk.
Go to top