Доступ до приватних фінансових ресурсів для «зелених» інвестицій

Цей звіт являє собою цільове дослідження успішного досвіду кредитування сталої енергетики в Україні. Перед тим, як розглянути у подробицях роль та спроможності банківського сектора, у роботі аналізується макроекономічний та політичний контекст для "зелених" інвестицій в Україні. Це дослідження є частиною більш масштабного проекту ОЕСР щодо розширення доступу до приватного фінансування для "зелених" інвестицій у країнах Східного партнерства ЄС і є продовженням регіонального аналізу, здійсненого у 2015 році.

Ця робота є частиною Програми "Екологізація економіки в країнах Східного партнерства Європейського Союзу", метою якої є надання сприяння шести країнам Східного партнерства у їх просуванні в напрямку екологічної економіки шляхом очищення економічного зростання від погіршення екологічної ситуації та виснаження природних ресурсів.