Боротьба з податковими злочинами: десять глобальних принципів – друге видання

Вперше опублікований у 2017 році, посібник "Боротьба з податковими злочинами: Десять глобальних принципів" став першим всеохоплюючим документом у сфері боротьби з податковими злочинами. У ньому викладено десять основних принципів, що охоплюють правові, інституційні, адміністративні та оперативні аспекти, необхідні для створення дієвої та ефективної системи виявлення, розслідування та судового переслідування податкових злочинів, яка водночас дозволяє забезпечити дотримання прав обвинувачених платників податків.

У другому виданні розглядаються нові виклики, зокрема боротьба з фахівцями, які сприяють податковим і посадовим злочинам, а також акцентується увага на розвитку міжнародного співробітництва у поверненні активів. На основі досвіду юрисдикцій з усіх континентів у звіті також висвітлено успішні справи, пов'язані з неправомірним використанням віртуальних активів, складні розслідування за участю об'єднаних оперативних груп та використання нових технологічних інструментів для боротьби з податковими та іншими фінансовими злочинами.

Десять глобальних принципів є важливим елементом Діалогу ОЕСР в Осло — загальнодержавного підходу до боротьби з податковими злочинами та незаконними фінансовими потоками.

До другого видання включено 33 звіти по країнах, в яких детально описуються національні системи боротьби з податковими злочинами, а також прогрес, якого досягли країни у впровадженні Десяти глобальних принципів. Ці звіти доступні окремо онлайн.