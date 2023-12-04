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Çok Uluslu Şirketler için Sorumlu İş Yönetimine ilişkin OECD Rehberi

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DOI
https://doi.org/10.1787/8a1fb939-tr
Authors
OECD
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OECD (2023), Çok Uluslu Şirketler için Sorumlu İş Yönetimine ilişkin OECD Rehberi, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8a1fb939-tr.
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