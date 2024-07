Korporativno upravljanje procesne varnosti

Smernice o korporativnem upravljanju procesne varnosti so nastale v sklopu Programa kemijske nesreče OECD, njihov cilj pa je predstaviti bistvene elemente korporativnega upravljanja procesne varnosti. Smernice so združljive z Vodilnimi načeli za preprečevanje kemijskih nesreč ter za pripravljenost in odziv nanje in Navodili o razvoju kazalnikov varnega delovanja OECD.