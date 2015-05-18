Ответственность юридических лиц за коррупцию в странах Восточной Европы и Центральной Азии

В этом межстрановом отчете анализируется законодательство об ответственности юридических лиц за коррупцию и его применение в странах Восточной Европы и Центральной Азии. Хотя основное внимание в отчете уделяется двадцати пяти странам, участвующим в Антикоррупционной сети для Восточной Европы и Центральной Азии (ACN), в него также включены примеры из стран ОЭСР. Отчет основан на данных, предоставленных правительствами стран-участниц ACN в форме анкет. В нем также отражены обсуждения и примеры успешной практики, которые были представлены на встречах правоохранительной сети ACN в 2014 году. Было проведено дополнительное исследование для обогащения отчета данными по странам ОЭСР. Большая часть отчета была подготовлена в 2014 году.