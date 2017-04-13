Данное руководство «Корпоративное управление безопасностью процессов» было подготовлено в рамках Программы ОЭСР по несчастным случаям при обращении с химическими веществами. Его целью является определить основные элементы корпоративного управления безопасностью процессов. Содержание согласуется с «Руководящими принципами ОЭСР по предотвращению, готовности и реагированию на химические аварии» и «Руководством ОЭСР по разработке показателей безопасности».