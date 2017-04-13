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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОЦЕССОВ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ
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DOI
https://doi.org/10.1787/a734c801-ru
Authors
OECD
Tags
Series on Chemical Accidents

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Cite this content as:

OECD (2017), КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОЦЕССОВ: РУКОВОДСТВО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ В ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a734c801-ru.
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