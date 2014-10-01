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Стамбульский план по борьбе с коррупцией

Как проводить мониторинг гражданским обществом
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DOI
https://doi.org/10.1787/8c73ccc5-ru
Authors
OECD
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English
русский

Cite this content as:

OECD (2014), Стамбульский план по борьбе с коррупцией: Как проводить мониторинг гражданским обществом, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8c73ccc5-ru.
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