Стамбульский план по борьбе с коррупцией

Данное практическое руководство было разработано при финансовой поддержке Департамента международного развития Великобритании - DFID Центральная Азия с целью оказания поддержки неправительственным организациям в Кыргызской Республике и Таджикистане в проведении антикоррупционного Практическое руководство: Как проводить мониторинг гражданским обществом ОЭСР 5 мониторинг. В рамках этого проекта в Кыргызской Республике и Таджикистане было организовано 2 семинара по повышению потенциала гражданского общества в области мониторинга. Учебные материалы, разработанные для этих семинаров, легли в основу данного Практического руководства.