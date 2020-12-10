Руководство ОЭСР-ФАО по ответственным производственно-сбытовым цепочкам в сфере сельского хозяйства

Настоящее Руководство было разработано ОЭСР и ФАО в помощь предприятиям в процессе соблюдения ими стандартов ответственного ведения бизнеса и проведения комплексной экспертизы производственно-сбытовых цепочек в секторе сельского хозяйства с тем, чтобы их хозяйственная деятельность могла способствовать обеспечению устойчивого развития. Руководство включает в себя следующее:

· Типовая политика предприятия, определяющая стандарты, которые предприятия должны соблюдать для создания ответственных производственно-сбытовых цепей в сфере сельского хозяйства;

· Система проведения комплексной риск-ориентированной экспертизы, содержащая описание пяти шагов, которые должны быть предприняты предприятиями для определения, оценки, минимизации и учета мер по устранению неблагоприятных воздействий от своей деятельности;

· Описание основных рисков, с которыми сталкиваются предприятия, и меры по минимизации таких рисков;

· Руководство по вопросам взаимодействия с коренными народами.