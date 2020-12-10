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Руководство ОЭСР-ФАО по ответственным производственно-сбытовым цепочкам в сфере сельского хозяйства

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DOI
https://doi.org/10.1787/854ccd5d-ru
Authors
OECD, Food and Agriculture Organization of the United Nations
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Cite this content as:

OECD/FAO (2020), Руководство ОЭСР-ФАО по ответственным производственно-сбытовым цепочкам в сфере сельского хозяйства, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/854ccd5d-ru.
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